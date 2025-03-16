Ayacucho: piden rescatar a personas atrapadas en casas tras desborde de río [VIDEO]

Desde el distrito de Kimbiri, Mary Carrasco Huayta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a cinco miembros de su familia que se encuentran atrapados en sus casas tras el desborde del río Sankirhuato, en la ciudad de Ayna, provincia La Mar, región Ayacucho, en el VRAEM.

Sus primos Nilda Sedano Chávez, Dino Domínguez y otros parientes se ubican en los segundos pisos de sus viviendas, situadas a espalda del parque San Francisco, pero no pueden salir ya que el primer nivel hay lodo y piedras.

Mary Carrasco solicita la ayuda para rescatar a sus parientes, quienes ahora no cuentan con los servicios de agua, energía y conexión telefónica.

Además, demanda el envío de maquinarias pesadas para limpiar la zona afectada y la presencia de rescatistas para buscar a personas que estarían desaparecidas.