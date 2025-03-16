menu
Emergencias

Ayacucho: piden rescatar a personas atrapadas en casas tras desborde de río [VIDEO]

Mary Carrasco hace un llamado a las autoridades para que limpien las viviendas y calles del centro poblado de San Francisco, en el distrito de Ayna, en el VRAEM, afectados con el deslizamiento de lodo y rocas.
| | Laura Urbina Saldaña
Mary Carrasco solicita la ayuda para rescatar a sus parientes, quienes no cuentan con los servicios de agua, energía y telefonía.
Mary Carrasco solicita la ayuda para rescatar a sus parientes, quienes no cuentan con los servicios de agua, energía y telefonía.

Desde el distrito de Kimbiri, Mary Carrasco Huayta se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a cinco miembros de su familia que se encuentran atrapados en sus casas tras el desborde del río Sankirhuato, en la ciudad de Ayna, provincia La Mar, región Ayacucho, en el VRAEM.

Sus primos Nilda Sedano Chávez, Dino Domínguez y otros parientes se ubican en los segundos pisos de sus viviendas, situadas a espalda del parque San Francisco, pero no pueden salir ya que el primer nivel hay lodo y piedras.   

Mary Carrasco solicita la ayuda para rescatar a sus parientes, quienes ahora no cuentan con los servicios de agua, energía y conexión telefónica.

Además, demanda el envío de maquinarias pesadas para limpiar la zona afectada y la presencia de rescatistas para buscar a personas que estarían desaparecidas. 

Daños tras desborde de río 

Al menos el 30 % del centro poblado de San Francisco se encuentra afectado dijo a RPP, Juan Mundaca, gerente de la Municipalidad Distrital de Ayna. 

En diálogo con RPP, Yoel Rondiel, alcalde encargado de Ayna, dijo que el desborde del río afectó el 80 % de las viviendas en la zona central del distrito. El funcionario solicitó la presencia de las autoridades del Ejecutivo para atender la emergencia.

Cinco miembros de su familia están atrapados en el segundo piso de casa en San Francisco.
Cinco miembros de su familia están atrapados en el segundo piso de casa en San Francisco.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.


Sepa más:
Piden rescate Desborde de río Sankirhuato Rotafono Ayacucho San Francisco VRAEM
