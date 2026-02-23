menu
Piura: pobladores piden ayuda luego de que inundaciones afectaran viviendas en Máncora

Rotafono de RPP | Una tormenta eléctrica sorprendió a los pobladores del distrito de Máncora, en la región Piura. El lodo ha dañado a carros que han quedado atorados en medio de la carretera rumbo a las ciudades de Órganos y Tumbes.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pobladora pide a las autoridades de la zona brinden las maquinarias necesarias para remover el loco y agua de la zona.
Pobladora pide a las autoridades de la zona brinden las maquinarias necesarias para remover el loco y agua de la zona.

Geraldine Campos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a las inundaciones de viviendas, a causa de las por fuertes lluvias, suscitadas en el distrito de Máncora, provincia de Talara, región Piura. 

Según la pobladora, una tormenta eléctrica y las precipitaciones sorprendieron a la población, desde ayer domingo 22 de febrero. Los vecinos rápidamente se resguardaron en sus casas, pues temían a la fuerte corriente del agua que circuló a lo largo de diversas avenidas y calles del distrito de Máncora. 

Como resultado de este evento natural, varias calles se han dañado y la red de alcantarillado ha colapsado.

Lluvias dejan vías en mal estado

Además, las intensas lluvias dejó gran congestión vehicular y restricción del tránsito debido a las pistas en mal estado. Los buses y autos que se dirigen a las ciudades de Órganos y Tumbes tienen dificultades para desplazarse. 

“Necesitamos maquinarias, las pistas están totalmente un asco, los desagües han colapsado, hay un tráfico terrible porque no hay pase ni en Órganos, ni en Tumbes, las pistas se han partido, se han roto”, afirmó Geraldine. 

Según la pobladora, una tormenta eléctrica y las fuertes lluvias sorprendieron, desde el pasado 22 de febrero, a la población.
Según la pobladora, una tormenta eléctrica y las fuertes lluvias sorprendieron, desde el pasado 22 de febrero, a la población.

La pobladora pide a las autoridades maquinarias necesarias para sacar todo el agua y lodo que hay en la zona pues hay diversos carros sumamente dañados y enterrados a raíz de las inundaciones que hubo en diversas partes de Máncora.

