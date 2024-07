Chorrillos: familia busca a perrito Koki que desapareció hace 11 días

Pilar Gonzáles se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición del perrito Koki que se perdió el sábado 22 de junio de este año tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Chorrillos.



El hecho se dio al promediar las 11 de la noche, cuando el perrito se encontraba en la cuadra 8 de la avenida Morro Solar. El can salió a hacer sus necesidades, una actividad rutinaria, según Pilar, quien es su vecina, pero luego de unos minutos ya no vieron más al perrito. Empezaron a buscarlo y sus dueños no pudieron encontrarlo. Pilar Gonzáles, por su parte, publicó la desaparición por redes sociales.