Los Olivos: familia busca a su perrito Oddie que se perdió hace más de 48 horas

Buscaron a Oddie por todas partes

La mujer sostuvo que solo dejó abierto su puerta un momento y que no creía que Oddie iba a salirse. Sin embargo, agregó que no es la primera vez que sale de su hogar, ya que anteriormente se ha ido, pero que siempre regresó. Esta vez, ella miró por la ventana y no estaba.

Silvana Reyes manifestó que tenía síntomas de dengue; por lo que, envió a su hija a buscar a su perrito, pero tampoco pudo tener alguna clase de información sobre su mascota, a pesar de que estuvo merodeando la zona hasta la medianoche.

Dell mismo modo, la ciudadana señaló que Oddie no es un perro que se deje agarrar fácilmente y que podría ser violento, dado que no se siente cómodo con personas extrañas. Además, ella teme que hayan podido secuestrar a su perro, hecho que ha pasado en diferentes distritos limeños.