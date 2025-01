San Miguel: familia busca a su gata llamada Luna que desapareció hace cuatro días [VIDEO]

¿Cómo desapareció la gatita?

Las personas encargadas de la tienda lo cierran y su gata espera por sus dueños hasta que les abra la puerta. Sin embargo, en esta ocasión no estaba y a veces duerme o se coloca debajo de los carros para evitar el sol, pero nunca desaparece. Sus familiares piensan que han podido llevársela.

"Creemos que alguien se la han llevado. No es irse, la gente de acá la conoce", sostuvo Alexandra López. En ese sentido, explicó que la han buscado por los alrededores y no está; además, reiteró que los vecinos le habrían dicho o que si la habrían cogido le dirían, pero eso no ha pasado.