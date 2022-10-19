menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Municipal y regional

Cajamarca: instalan huaro en comunidad de Huancamarquilla tras 46 días de aislamiento

Rotafono de RPP | Los comuneros de Huancamarquilla, en el distrito de Chalamarca, expresaron su alivio, ya que ahora tienen acceso a alimentos y medicinas tras la instalación de un huaro sobre el río Llaucano. La ayuda llegó tras la difusión del caso en RPP.
| | Laura Urbina Saldaña
Después de 46 días lograron poner en funcionamiento un huaro para la conectividad de los pobladores de Huancamarquilla.
Después de 46 días lograron poner en funcionamiento un huaro para la conectividad de los pobladores de Huancamarquilla. | Fuente: Cortesía.

Pobladores de la comunidad de Huancamarquilla han retomado sus actividades, luego de que se instalara un huaro sobre el río Llaucano, luego de que el puente de concreto se destruyera por el desborde del efluente en el distrito de Chalamarca, provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Elder Saldaña Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que después de 46 días lograron poner en funcionamiento un huaro, el cual fue gestionado por la Municipalidad Distrital de Paccha. Además, los trabajos se realizaron en coordinación con los comuneros, quienes pusieron la mano de obra durante este tiempo.

“Después de 46 días queda instalado el huaro y quedamos totalmente agradecidos y muy contentos porque ya podemos trasladarnos al distrito de Paccha para poder abastecernos de nuestros alimentos y medicamentos, y todo lo que corresponde a las necesidades básicas de una persona”, relató.

Los comuneros de Huancamarquilla expresaron su agradecimiento al Rotafono de RPP por haber difundido su pedido de ayuda, el cual fue escuchado por las autoridades municipales.  

“Gracias a Dios, el día de ayer quedó instalado nuestro huaro. Gracias al apoyo de la municipalidad distrital de Paccha y a la comunidad de Huangamarquilla que participó con la mano de obra. Gracias a Dios hoy se dio por concluido el trabajo que es una solución temporal y agradecer muchísimo a RPP Noticias. Gracias por tomar en cuenta este caso”, expresó Elder Saldaña.

Los comuneros esperan que el Gobierno Regional de Cajamarca brinde una solución y gestione la construcción de un puente definitivo para seguridad de los pobladores.

La población no cuenta con un centro de salud y no tiene un sistema de alcantarillado, por lo que espera que las autoridades les brinden estos servicios con suma urgencia. 

Trabajo conjunto entre la Municipalidad de Paccha y comuneros permite instalar huaro en Huancamarquilla.
Trabajo conjunto entre la Municipalidad de Paccha y comuneros permite instalar huaro en Huancamarquilla. | Fuente: Cortesía.

Destrucción del puente mantuvo aislados a pobladores

El 26 de febrero, Elder Saldaña se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la urgente ayuda de las autoridades, ya que más de 50 familias se encontraban aisladas tras la destrucción del puente.

Los habitantes de Huangamarquilla, en situación de extrema pobreza, habían perdido su principal vía de acceso y no podían trasladarse a su trabajo y conseguir alimentos básicos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Instalan huaro Comunidad de Huancamarquilla Rotafono Cajamarca Desborde de río
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

Loreto: se restablece tránsito en la carretera Iquitos-Nauta tras bloqueo de padres de familia

 Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

Chorrillos: vecinos reportan cúmulos de basura en la urbanización de San Juan Bautista de Villa

 Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

Chorrillos: vecinos reportan cúmulo de basura en el parque Fátima

 Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar

Rímac: vecinos reportan cúmulos de basura en cruce de la calle 10 con la avenida Alcázar
Otros casos similares
Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Un grupo de trabajadores de Emape realizaron plantón por incumplimiento de sus pagos

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos denuncian abandono de obras de asfaltado de pistas y veredas en La Victoria

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán

Vecinos alertan que calle es utilizada como cochera de tráileres y cisternas en Huaycán
Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización

Vecinos alertan que parque es utilizado como depósito de materiales de construcción y piden fiscalización
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot