Cajamarca: instalan huaro en comunidad de Huancamarquilla tras 46 días de aislamiento

Pobladores de la comunidad de Huancamarquilla han retomado sus actividades, luego de que se instalara un huaro sobre el río Llaucano, luego de que el puente de concreto se destruyera por el desborde del efluente en el distrito de Chalamarca, provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Elder Saldaña Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que después de 46 días lograron poner en funcionamiento un huaro, el cual fue gestionado por la Municipalidad Distrital de Paccha. Además, los trabajos se realizaron en coordinación con los comuneros, quienes pusieron la mano de obra durante este tiempo.

“Después de 46 días queda instalado el huaro y quedamos totalmente agradecidos y muy contentos porque ya podemos trasladarnos al distrito de Paccha para poder abastecernos de nuestros alimentos y medicamentos, y todo lo que corresponde a las necesidades básicas de una persona”, relató.

Los comuneros de Huancamarquilla expresaron su agradecimiento al Rotafono de RPP por haber difundido su pedido de ayuda, el cual fue escuchado por las autoridades municipales.

“Gracias a Dios, el día de ayer quedó instalado nuestro huaro. Gracias al apoyo de la municipalidad distrital de Paccha y a la comunidad de Huangamarquilla que participó con la mano de obra. Gracias a Dios hoy se dio por concluido el trabajo que es una solución temporal y agradecer muchísimo a RPP Noticias. Gracias por tomar en cuenta este caso”, expresó Elder Saldaña.

Los comuneros esperan que el Gobierno Regional de Cajamarca brinde una solución y gestione la construcción de un puente definitivo para seguridad de los pobladores.

La población no cuenta con un centro de salud y no tiene un sistema de alcantarillado, por lo que espera que las autoridades les brinden estos servicios con suma urgencia.