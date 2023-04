Cercado de Lima: vecinos reportan que recolector de basura no pasa por Los Cipreses

Mira también Chimbote: familia pide ayuda para que joven sea recibido en el hospital Almenara

Los Cipreses

El señor Emilio Quintana vive en la urbanización Los Cipreses e informó que desde hace tres semanas el camión recolector de basura no pasa por ese lugar y los desechos se han acumulado. La comuna limeña no se ha pronunciado al respecto e incumplen los horarios establecidos, sostuvo el ciudadano.

El hombre trabaja en el Mercado Moderno Los Cipreses y mencionó que ellos sacan temprano sus bolsas de basura y lo colocan en la calle para que el encargado se lo llevé. No obstante, esta situación no ocurre desde hace tres domingos y la gente ya no se sabe qué hacer para darle una solución.

Según el señor Quintana, este camión debería recorrer dicha zona diariamente excepto los domingos de 11.00 a. m. a 12.00 p. m., pero esto no pasa. El hombre indica que el recolector pasa a la hora que quiere y hay días que ni pasa. Pese a ello, hay otras zonas que si pasa con normalidad.