Cusco: adolescente que padece de leishmaniasis comenzó a recibir tratamiento

Al fin pudo comenzar su tratamiento en el Cusco la adolescente de 15 años que padece de leishmaniasis, comúnmente llamada Mal de uta, desde el mes de agosto del 2023. La feliz noticia la transmitió a RPP su madre Yolanda Becerra.

Son cuatro ampollas de las 20 que ya recibió la menor y que se tiene que aplicar a diario para que hagan efecto y se pueda recuperar.

“Agradezco a RPP, por la campaña para que lleguen las dosis a las regiones, gracias a ustedes han llegado las dosis y ya se están aplicando a mi hija y a otros pacientes”, indicó con mucho alivio Yolanda.

La feliz madre confesó que tuvo que estar acudiendo constantemente al hospital en busca de dosis para su hija, pero no se podía hacer nada. “Gracias RPP por estar siempre con el pueblo”, agregó.

Mal de salud desde el 2023

La adolescente de Quillabamba, se encontraba mal de salud desde el mes de agosto del 2023. En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, Yolanda Becerra comentaba con desesperación que su hija lloraba por el estado grave de las heridas.

"El año pasado en agosto ella tuvo la heridita, solamente le curaba. Yo dije será algo leve, no me había fijado cómo era la herida. Se curaba con agua y jabón y algunos medicamentos que hay siempre en casa, pero nada, no cerraba (la herida). Pasó agosto, septiembre y nada. Esto no es normal, dije", señaló.

Yolanda Becerra indicó que su hija no recibía las dosis de las 20 ampollas necesarias para tratar la uta debido a que no había el medicamento a disponibilidad.