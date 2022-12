Arequipa: vándalos atacan la planta Gloria, queman vehículos y no hay presencia policial

Mira también San Martín de Porres: joven denuncia robo de autopartes frente a su casa

Testimonio de un ciudadano

"Quemaron una camioneta dentro de la misma planta y no hay presencia policial. Es un caso. La caseta de control la desmantelaron, está todo tomado. Las manifestaciones están muy acaloradas. la gente ingresó, quemaron llantas y es desesperante", indicó el hombre que hizo el reporte.

El señor indicó que prácticamente todo el centro poblado de Alto Siguas está tomado por los protestantes y no hay autoridades que controlen y pongan fin a los disturbios. Del mismo modo, indicó que al momento no hay heridos, pero es un caos y que los trabajadores de Gloria no pueden hacer nada contra los manifestantes.