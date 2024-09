Carabayllo: dueña de chifa cerró negocio tras amenazas de extorsionadores

La dueña de un chifa se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que la Policía Nacional identifique y capture a los delincuentes que la vienen extorsionando desde hace 15 días en el distrito limeño de Carabayllo.

Rosa denunció ante la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional que hampones le exigen mil soles para dejarla tranquila y no atentar contra los suyos, pero, según ella, hasta el momento no se realizan las indagaciones y tampoco le brindan la seguridad.

La denunciante comentó que ha tenido que cerrar su negocio y escapar a otra ciudad con sus hijas por temor a que los extorsionadores le hagan daño a ella y sus familiares.

“Hemos tenido que cerrar por temor. Mi negocio es el último sustento de mi familia y he tenido que salir lejos de Lima haciéndole perder el colegio a mi hija. Estoy desesperada, he perdido la confianza en las autoridades porque no me dan una solución”, expresó.

La dueña del local pidió que la Policía Nacional y el Ministerio Público se interesen en su denuncia y capturen a los responsables de las extorsiones. Además, demandó mayor patrullaje para los comerciantes de la avenida San Pedro de Carabayllo, quienes son víctimas de la delincuencia.