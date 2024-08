Cercado de Lima: ciudadano reitera pedido de ayuda para encontrar su moto eléctrica [VIDEO]

Alexander Aquiles Bernabel León es un ciudadano víctima de la delincuencia que hay en Lima. El señor se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su motocicleta eléctrica fue robada la mañana del pasado miércoles 26 de junio, en la cuadra 3 de la avenida Arenales, en el Cercado de Lima.

El hombre contó que acudió a una de las sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para realizar unos trámites. Él dejó su vehículo afuera del establecimiento, prácticamente en la puerta, al costado de un poste. No se tardó ni treinta minutos en dichas instalaciones, pero cuando salió ya no encontró nada.

Alexander Bernabel salió a la calle a las 10.30 a. m. aproximadamente y al observar que no estaba su moto, preguntó a la gente que estaba ahí como un vendedor de humitas, pero este le dijo que no había visto nada. Por más que buscó por los alrededores no encontró nada; por lo que, acudió a la comisaría mas cercana para poner su denuncia policial.