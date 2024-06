Ciudadano reporta el robo de su motocicleta eléctrica tras dejarla estacionada en la avenida Arenales

¿Cómo le robaron su motocicleta?

Alexander Bernabel salió a la calle a las 10.30 a. m. aproximadamente y al observar que no estaba su moto, preguntó a la gente que estaba ahí como un vendedor de humitas, pero este le dijo que no había visto nada. Por más que buscó por los alrededores no encontró nada; por lo que, acudió a la comisaría mas cercana para poner su denuncia policial.

Los efectivos le dijeron que en diez días le iban a dar noticias en diez días. Por ello, el señor continuó indagando en el lugar de los hechos. Además, le recomendaron que acuda al Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) para pedir los videos de las cámaras de vigilancia de la zona, pero le contestaron que no tenían porque no hay estos dispositivos ahí.