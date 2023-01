Delincuentes utilizan un perro para robar vivienda en Independencia

Nueva modalidad de robo

El ciudadano se da cuenta del robo al ver que su mascota estaba ladrando por las escaleras. Es en ese momento que la víctima baja y se da cuenta que la puerta principal estaba abierta. Al revisar sus cosas, el señor vio que solo le robaron el televisor.

Al llegar a la comisaría, los efectivos policiales le informaron que no sería la primera víctima con esa modalidad de robo. “Cuando hice la denuncia me indicaron que no era una modalidad tan nueva. No necesariamente estas personas, pero sí otros delincuentes utilizan perritos así para robar”, finalizó el agraviado.

