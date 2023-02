Joven y adulta mayor fueron atacadas por un perro en un edificio de Jesús María

Casos reportados esta semana

El pasado 5 de febrero, un perro pitbull atacó brutalmente a un menor de 10 años, cuando se encontraba jugando carnavales con sus amigos, en el distrito de El Agustino. Según contaron los padres del niño, el animal se tiró encima de su hijo y mordió una de sus piernas.

Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue trasladado al Hospital Dos de Mayo. El señor Eugenio Tineo, papá del menor, denunció que los dueños del can no asumen responsabilidad alguna por el hecho, además de no apoyarlos económicamente para costear los gastos médicos.

