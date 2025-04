Junín: taxista denuncia estafa con la falsa promesa del contrato de trabajo en Canadá

El taxista Mardonio Pérez Vargas, de 36 años, padre de cuatro hijos, natural del distrito de Chilca, en la región Junín, denunció que ha sido víctima de una estafa con la falsa promesa de tramitar el ansiado contrato laboral y conseguir la visa de trabajo en el país de Canadá.

El supuesto reclutador de la empresa JP International Recruiment Canadá, Harper Brown, lo contactó por WhatsApp, en febrero de este año, con la promesa de ofrecerle un trabajo temporal en el sector construcción, según contó Mardonio.

Tras varias conversaciones y luego de depositar 2564 soles a Ciro Ricardo Villamizar Joya, el estafador le indicó que su perfil era adecuado para la empresa y que podía laborar con ellos en el área de construcción. El dinero que desembolsó era para los supuestos támites de contrato de trabajo, el examen médico ocupacional y la compra de pasaje aéreo, entre otros documentos.

También le dijo que debía acercarse hoy lunes 14 de marzo a la Embajada de Canadá, en Lima, para que pase un examen médico y firme su contrato. Sin embargo, esta mañana un presentante de la mencionada institución le comentó que había caído en una estafa.

Ahora Mardonio Pérez pide que la Policía Nacional investigue y se capture en el menor tiempo posible a los estafadores porque “están jugando con el pan de sus humildes hijos de 12 años, 10, 4 y 1 año”.

La denuncia fue presentada por el padre de familia en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima y espera que las autoridades actúen para que otras personas no sean estafadas.

“Estoy buscando justicia, tengo un tumor en mis fosas nasales y, aun así, me arriesgué por sacar adelante a mi familia. Denuncio esto para que otras personas no sufran lo mismo, no sean estafados”, expresó.