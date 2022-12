La Libertad: pasajeros caminan largos tramos tras bloqueo de carretera en Virú

Testimonio de una afectada

"Desde ayer a la medianoche el bus se detuvo a la altura de Virú y hasta el momento son las 10.30 p. m. y solo ha avanzado hasta el centro poblado de San José. Algunos de los pasajeros ya han decidido dejar sus asientos e irse caminando hacia Trujillo, que es lo más cercano”, sostuvo Mariajosé Falla Rubio.

“Varias personas que he visto en la calle están haciendo lo mismo, caminando con sus maletas señores de la tercera edad y la empresa no nos dice si es que vamos a regresar a Chiclayo, que donde salimos o si nos quedamos acá. Hasta el momento solo hemos avanzado unos 100 metros. No sé qué hacer", agregó.

La Sra. Mariajosé exhortó a que haya mayor presencia policial en la zona y que ayuden a que los manifestantes den tregua para que la gente pueda avanzar. Asimismo, pidió que las autoridades hagan las gestiones respectivas para que disminuya la violencia y cese el paro.