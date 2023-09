Mujer denuncia que fue víctima de extorsión tras recibir préstamos de aplicativo

Una mujer, quien prefiere mantener su nombre en reserva por seguridad, denunció que recibió amenazas de aparentes extorsionadores tras recibir un préstamo de una aplicación de celular.

El dilema de la mujer empezó el 4 septiembre cuando se descargó el aplicativo Wow Préstamos para solicitar 600 soles. Sin embargo, al ver que este no era confirmado, lo desinstaló, sin prever que al día siguiente recibiría un depósito de 400 soles.

La ciudadana preocupada, pues no había recibido confirmación alguna del préstamo, intentó comunicarse con el aplicativo para devolver la suma de dinero. No obstante, no recibió mensaje alguno ante su queja.

Cuatro días después, la víctima empezó a recibir mensajes de texto, de WhatsApp y hasta correos electrónicos donde la amenazaban para que realice el pago de lo supuestamente prestado más intereses, siendo un total de 630 soles.