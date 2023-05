Nazca: madre reporta que su hija de 13 años está desaparecida desde el 5 de mayo

Búsqueda de la menor

El padre de Ruth Julisa mostró su preocupación por no saber el paradero actual de la menor. Él teme que pasen los días y no puedan ubicar a su hija. “Pido al Ministerio de la Mujer, a la policía, alcaldes, que me ayuden a encontrar a mi hija Ruth Julissa. Anhelamos encontrarla lo más pronto posible”, señaló el señor Luis Miguel.

El día que desapareció la menor, ella llevaba puesto un polo verde, pantalón azul con rayas blancas y unas sandalias azules. Cualquier información contactar con el número 955068044. La familia estará agradecida.

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.