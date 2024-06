Policía sufre el robo de su camioneta: “Llamé al 105, pero no contestaba nadie”

José sufrió de un golpe en la cabeza a raíz de un cachazo de la pistola por parte de uno de los delincuentes, pero el resto de la familia no sufrió ningún tipo de agresión pero sí el susto de parte de los hampones por estar con armas y pasamontañas, lo que causó pavor en los menores de edad.



“Gracias a Dios no hubo ningún herido, ninguna víctima (...) llamé al 105, pero no me contestaba nadie; vino una camioneta de serenazgo, (y) lejos de llevarme a la comisaría, no me llevó, se fue y comunicó, y hasta ese momento no llegaba ningún patrullero de la jurisdicción de Zárate. Como es viernes, me imagino, habrán estado en operativos”, indicó José Fernandez.