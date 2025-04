San Juan de Lurigancho: colectiveros realizan marcha por la ola de extorsiones [VIDEO]

Se pronuncian los colectiveros

"Contra eso estamos luchando. Nosotros semanal pagamos 80 soles cada transportista y ahora a 100 soles nos quieren subir", manifestó. Asimismo, añadió que ha aparecido una banda más de extorsionadores; es decir, serían cinco en total y eso les tiene demasiado consternados.

"Acá no hay apoyo, no hay nada. Matan a la gente, a los muchachos y no hay policías. Hoy que estamos haciendo la marcha, recién se aparece cantidad de policías, pero cuando hay un muerto", manifestó otro compañero colectivero. En ese sentido, exhortó a que los efectivos atrapen a los delincuentes y que haya más protección para ellos.



"Ayer (miércoles) han matado a un muchacho, le han volado la cabeza. ¿Acaso un policía se ha acercado? Nadie, ¿a la señora le dan seguridad? Nada, señores. Tanto la moto como todos los transportes estamos siendo extorsionados”, agregó el ciudadano.