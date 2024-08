San Juan de Lurigancho: vecinos de Zárate piden patrullaje en la zona por aumento de robos en la zona [VIDEO]

Delincuencia a la orden del día

El pasado domingo 18 de agosto, alrededor de las 6.45 p. m., un vehículo se detuvo frente a su vivienda, situada en la cuadra 5 del jirón Los Chasquis. Una persona con mascarilla y una polera con capucha se bajó de este carro y se acercó a la puerta.

En una actitud sospechosa sacó aparentemente un objeto e intentó forzar la chapa de la puerta para poder ingresar. Sin embargo, no pudo romperla y se retiró rápidamente de la escena caminando. El señor Reyes acudió a la comisaría más cercana para poder su denuncia, pero la respuesta fue negativa.

Los efectivos policiales le dijeron que si el ladrón no se robó nada la denuncia no procedía. También, se negaron a mandar patrulleros a la zona; luego, se acercó a la Municipalidad y le prometieron enviar Serenazgos, pero no llegaron. Toda esta situación le ha parecido indignante al denunciante, quien reiteró que no es la primera vez que esto sucede.