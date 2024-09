San Juan de Miraflores: alertan que vecina suelta a sus canes que atacan a transeúntes

Una ciudadana se contactó con el Rotafono de RPP para alertar que una vecina suelta a sus perros en la calle, generando pánico y accidentes de mordeduras a transeúntes que caminan en la calle Los Libertadores, en la urbanización de Jesús Poderoso, distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Según reportaron los vecinos, ya hay varias denuncias contra la dueña del perro por ocasionar muertes de otros perros y mordeduras a humanos, pero hasta el momento la señora no ha recibido ninguna sanción.

De acuerdo con lo reportado, los perros son de raza labrador, una hembra de color negro y un macho de color negro con blanco, de 2 años.

“Hemos notado que a esta vecina le gusta ser espectadora de las mordeduras de sus perros porque no presta ningún tipo de ayuda y no costea los gastos. La policía ha venido, pero no hay solución a esto”, explicó la vecina.

La ciudadana informó al Rotafono que la apoderada del perro no reacciona como una persona en su sano juicio frente a los ataques de sus perros y los siguen sacando sin bozal, por lo que pide ayuda para que las autoridades puedan atender el caso.