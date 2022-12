San Martín de Porres: joven denuncia robo de autopartes frente a su casa

Testimonio de la afectada

“El robo fue el 16 de noviembre, aproximadamente a las 4.30-5.00 de la mañana. Nosotros en realidad estábamos durmiendo. Ese día no escuchamos bulla para nada, siempre dejábamos el carro allá afuera porque de ambos lados hay reja y según para nosotros era una zona segura”, sostuvo la Sra. Viviana.

“Mi esposo cuando se levanta para ir al trabajo se da con la sorpresa de que el capot del carro estaba abierto y al verificar le había sacado la batería, la computadora, la caja de los fusibles y unos cables. Se hizo la respectiva denuncia en la Comisaría Sol y Oro. La policía vino por temas de seguro del carro, corroboró toda la información”, agregó.

“Los vecinos me pasaron los videos de sus cámaras, otro me pasó una foto y al yo ver el video de una denuncia de una señora me doy cuenta que es el mismo carro y los mismos tipos, su contextura es igual, lo único que varía es el número que yo tengo, según la foto que yo tengo la terminación de la placa es 656. Entonces, es el mismo carro que está robando por la zona”, finalizó.