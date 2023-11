San Martín de Porres: motorizados toman óvalo de madrugada para hacer piruetas

Poca presencia policial

Los vecinos, que prefieren mantener sus nombres en reserva, aseguraron que llaman a la comisaría de Santa Luzmila, pero no siempre acuden. “A veces vienen, a veces no. Dicen que están desbordados. Cuando llega la policía, los motorizados se fugan, luego viene un motociclista a ver que no haya policías y regresan”.

Cabe precisar que el distrito de San Martin de Porres es uno de los distritos que se encuentra en estado de emergencia hasta el 18 de noviembre.

Una vecina indicó que el serenazgo no aparece para poner orden. “Estamos desesperados, tememos decirles algo poque no sabemos si tienen armas. No sabemos si trabajan porque se quedan casi toda la madrugada, esto lleva tres meses, han tomado el óvalo como zona de prácticas para hacer piruetas, no tienen derecho a quitarnos el descanso”, lamentó.