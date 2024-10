San Martín de Porres: vecinos denuncian piques ilegales en cruce de las avenidas Los Alisos y Los Olivos

Vecinos del distrito limeño de San Martín de Porres se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar piques ilegales en el cruce de las avenidas Los Alisos con Los Olivos.

Este hecho se dio la madrugada de este 19 de octubre cuando al promediar las dos de la mañana alrededor de más 70 vehículos, entre motos lineales y autos particulares, llegaron a la zona y antes mencionada e iniciaron con las peligrosas maniobras.

Constantes llamadas al 105



Según vecinos de la zona, realizaron constantes llamadas al 105 y aunque indicaron que habían enviado un patrullero, para las 3:00 de la mañana, no había llegado ninguna móvil de la policía.



“Se le ha llamado a la comisaría, al 105 para que venga acá a Los Alisos con la avenida Los Olivos, y no aparece ningún patrullero, nos dicen que ya han llamado varias personas y que ya habían enviado una móvil, pero hasta ahora no se aparece nadie’”, indicó un residente de la zona.



A las cuatro de la mañana, algunos vecinos notaron que las motos y carros no estaban en la calle. Los residentes de las zona esperan que las autoridades puedan tener un mejor control de la zona y puedan brindar seguridad a los vecinos que residen en el cruce de las avenidas Los Alisos con Los Olivos.