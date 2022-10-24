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Seguridad Ciudadana

Villa El Salvador: madre recupera su mototaxi robada y recibe apoyo para la operación urgente de un familiar

Rotafono de RPP | Mujer halló por su propia cuenta su mototaxi tras una intensa búsqueda. En tanto, el Hospital de Emergencias del distrito limeño de Villa El Salvador atenderá al padre de sus hijos, quien necesita inmediata atención.
| | Laura Urbina Saldaña
La víctima de la delincuencia contó que encontró a su vehículo a la espalda del mercado Unicachi en Villa El Salvador.
La víctima de la delincuencia contó que encontró a su vehículo a la espalda del mercado Unicachi en Villa El Salvador.

¡Buena noticia! Una madre de familia informó que recuperó por sus propios medios su mototaxi que había sido robado el último 11 de mayo, mientras buscaba una cita médica para su familiar en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

A través del Rotafono de RPP, la víctima contó que encontró a su vehículo en Villa El Salvador a la espalda del mercado Unicachi. Los delincuentes retiraron algunos repuestos y lo dejaron abandonado en la zona.

“Ayer lo encontré mi moto por mis propios medios en Villa El Salvador a la espalda del mercado Unicachi. Le falta algunos repuestos, algunas herramientas, pero gracias a Dios aquí lo tengo”, expresó.

Recordemos que delincuentes hurtaron su vehículo en menos de 10 de minutos cuando la madre de familia dejó estacionado su mototaxi frente al mencionado establecimiento de salud para reclamar atención médica para su pareja. 

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Atenderán a padre con enfermedad al pulmón

Tras el pedido de ayuda, la madre de familia agradeció que el Ministerio de Salud le ayudara a gestionar una cita médica para el padre de sus cuatro hijos, quien padece bronquiectasia, una condición que le provoca hemorragias constantes y requiere la extirpación del pulmón derecho. 

El paciente fue citado para hoy en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, a fin de que sea evaluado por un especialista y se tramite su operación.

“Mi moto fue robada y sin pensarlo dos veces busqué el apoyo en el Rotafono de RPP. Inmediatamente me dieron su apoyo. Le agradezco de todo corazón que me están ayudando a agilizar con el Minsa el caso de mi paciente que está muy grave de salud, que necesita una operación inmediata”, manifestó.

Ahora se encuentra aliviada porque los médicos podrán atender a su esposo y hará lo posible por arreglar su mototaxi para volver a trabajar y sacar adelante a sus cuatro hijos.

“Muchas gracias, Rotafono de RPP que está apoyando a las personas más necesitadas y en este caso muchas gracias, lo agradezco de todo corazón", expresó.

Sin embargo, necesita que la Policía Nacional le brinde seguridad, dado que delincuentes que hurtaron su vehículo le exigían tres mil soles a cambio de entregar su mototaxi.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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