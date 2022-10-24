Villa El Salvador: madre recupera su mototaxi robada y recibe apoyo para la operación urgente de un familiar

¡Buena noticia! Una madre de familia informó que recuperó por sus propios medios su mototaxi que había sido robado el último 11 de mayo, mientras buscaba una cita médica para su familiar en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

A través del Rotafono de RPP, la víctima contó que encontró a su vehículo en Villa El Salvador a la espalda del mercado Unicachi. Los delincuentes retiraron algunos repuestos y lo dejaron abandonado en la zona.

“Ayer lo encontré mi moto por mis propios medios en Villa El Salvador a la espalda del mercado Unicachi. Le falta algunos repuestos, algunas herramientas, pero gracias a Dios aquí lo tengo”, expresó.

Recordemos que delincuentes hurtaron su vehículo en menos de 10 de minutos cuando la madre de familia dejó estacionado su mototaxi frente al mencionado establecimiento de salud para reclamar atención médica para su pareja.