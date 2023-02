Adulto mayor pide ayuda para recuperar documentos médicos y medicinas que olvidó en un taxi

Los familiares de Grimanesa Castillo de Tantalean, de 78 años, que padece de neuropatía diabética, hacen un pedido público de ayuda para encontrar las maletas que la adulta mayor olvidó cuando abordó un taxi. Indican que dentro de sus maletines se encontraban sus documentos y una referencia médica para que sea atendida en el hospital Guillermo Almenara.

Su hija, Martha Tanralean, detalló a través del Rotafono de RPP que su madre venía desde Chiclayo a Lima en un bus interprovincial que, al llegar esta mañana a la agencia ubicada en el Cercado de Lima, tomó un taxi para dirigirse a su hogar, y con ayuda del chofer, ubicó su equipaje en el maletero del carro.

Tras unos minutos de viaje la adulta mayor llegó a su casa ubicada en La Victoria y bajó del vehículo, sin embargo, no se percató que no había bajado sus dos maletas del carro. Cuando se dio cuenta de lo sucedido alertó a sus familiares, pero no pudieron encontrarlo.

“Apelamos a la buena bondad del señor para que pueda devolver las dos maletas que fueron olvidadas en su auto y que los devuelva, porque se trata de un tema de salud” indicó la señora Martha.