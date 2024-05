Adulto mayor relata la tensión que vivió al ser rescatado por helicóptero en el incendio del jirón Áncash [VIDEO]

Juan Rómulo Antúnez Cárdenas, de 64 años, fue el adulto mayor rescatado en el incendio de grandes proporciones que afectó dos inmuebles en la cuadra 10 del jirón Áncash en el Cercado de Lima. La exitosa y arriesgada manioba aérea estuvo a cargo de la suboficial de Segunda de la PNP Verónica Gargate.

“Agradezco a la Policía Nacional y a los médicos al hospital Hipólito Unanue, la atención fue magnífica”, dijo Juan quien no sufrió lesiones peró si se llevó un buen susto.

Para el rescate de Juan, fue necesario un helicóptero de la división aérea policial que partió de su sede en el Callao. La suboficial Gargate, con más de 10 años de experiencia en rescates en playas y en la selva, utilizó un arnés y una cuerda para descender de la aeronave y realizar la arriesgada operación de extracción.

El rescate fue todo un éxito, aunque Juan estuvo un poco tenso. “Fue un poco bravo para mí, estaba nervioso”, contó el adulto que se encontraba en el techo del edificio de ocho pisos aledaño al foco del incendio. “Queria colgarme de una soga, la escalera estaba llena de humo, me llamaban de abajo, luego apareció el helicoptero y me sacó y me llevó al hospital”, agregó un aliviado Juan que no tuvo lesiones por lo que fue dado de alta rápidamente del hospital.

“Mis felicitaciones a la Policia, yo sé que ellos son profesionales”, finalizó Juan Antunez que no podrá olvidar la experiencia que le tocó vivir y que tuvo un final feliz gracias al trabajo profesional de los efectivos policiales.