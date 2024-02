Áncash: familiares piden continuar la búsqueda de trabajador desaparecido en río Santa

Desaparición en el río

Los técnicos de la empresa Manucci Diessel salieron de Trujillo con destino a Chimbote con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento a una excavadora. Pero durante el camino perdieron la comunicación con el resto de sus compañeros.

Ambos trabajadores comenzaron su viaje a las 7 a.m., fue alrededor de las 9 a.m. que sus compañeros se preocuparon, debido a que no podían contactarse con ellos. La señal del GPS de la camioneta se perdió a las 10.24 a.m., entre el poblado de Vinzos y Chuquicara, en Áncash.

Dentro del vehículo de color blanco viajaban Max Edison Cerrón Castillo y Walter Eduardo Vargas Caballero. La unidad estuvo perdida durante cuatro días, el 7 de enero fue encontrada en el río Santa.

El cuerpo de Walter Vargas Caballero de 45 años fue encontrado el pasado 7 de enero por los rescatistas, pero hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero de Max.

Sus cuatro hermanas se encuentran sumamente angustiadas por su único hermano, una de ella, Edith Cerrón se encuentra en Chimbote apoyando en la búsqueda, mientras sus hermanas de Lima y Trujillo sufren al no saber de su familiar.

“Hasta ahora no sabemos nada de él. A su compañero ya lo rescataron y la camioneta también”, declaró Milagros, una de las hermanas.