Áncash: padre de familia desaparece al caer en el río Acochaca

Margarita Pinedo Sifuentes se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su esposo desde el pasado martes 30 de enero, tras caer en el río Acochaca, de la provincia de Asunción, región Áncash.

Benito Olivo Roca, de 41 años, acudió junto a sus dos hijos y esposa al sector Chucpín con la finalidad de pescar truchas.

“Apenas hemos llegado ocurrió el suceso. Yo le tomé una foto (…) no me miró, se agachó (…) me dice chiquita avanza para allá. Yo he avanzado, metro y medio habrá sido y cuando volteé ya no estaba. Su bolso está botado y al costado estaba uno de sus zapatos”, declaró la esposa del desaparecido.

Su esposa informó de lo sucedido rápidamente a las autoridades policiales del Puesto de Auxilio Rápido de Acochaca, los efectivos junto a los familiares han recorrido el río sin lograr ubicarlo hasta el momento.

Benito se caracteriza por ser de tez trigueña, tiene ojos negros, cabello negro, es de contextura gruesa y tiene barba.

Los seres queridos de Benito piden apoyo para que se disponga el envío de especialistas en búsqueda y rescate para lograr encontrar al padre de familia. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la búsqueda brindando información al siguiente número: 977115893