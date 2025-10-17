Aprueban visa de emergencia a hija y esposo de peruana accidentada en Estados Unidos

Miluska Paucar informó que le aceptaron la solicitud de visa y ahora podrá viajar junto a su padre a Estados Unidos a ver a su madre Lourdes Pariona Moisés, de 54 años, quien se encuentra delicada de salud tras un accidente de tránsito, registrado el 24 de septiembre en Orlando, Florida.

Tras la buena noticia, la joven Miluska se comunicó para agradecer al Rotafono RPP por la oportunidad de dar a conocer el caso de su madre, lo que permitió acelerar el proceso de solicitud de visa.

Detalló que su cita para la visa estaba programada para el 1 de abril de 2026, pero se cambió inesperadamente para hoy a las 11 de la mañana.

“Agradezco al Rotafono RPP por darnos la oportunidad de dar a conocer el caso de mi mamá, ya que hoy, gracias a todo lo que se ha venido suscitando, por fin nos aprobaron la visa a mí y a mi papá. Estamos felices porque nos dieron la oportunidad para poder ver a mi mamá y estar con ella en este momento muy difícil”, expresó emocionada.