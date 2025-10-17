menu
Aprueban visa de emergencia a hija y esposo de peruana accidentada en Estados Unidos

“Agradezco al Rotafono RPP por darnos la oportunidad de dar a conocer el caso de mi mamá”, dijo Miluska Paucar, luego de que diera la buena noticia.
| | Laura Urbina Saldaña

"Estamos felices porque nos dieron la oportunidad para poder ver a mi mamá", expresó Miluska Paucar. | Fuente: Rotafono

Miluska Paucar informó que le aceptaron la solicitud de visa y ahora podrá viajar junto a su padre a Estados Unidos a ver a su madre Lourdes Pariona Moisés, de 54 años, quien se encuentra delicada de salud tras un accidente de tránsito, registrado el 24 de septiembre en Orlando, Florida.

Tras la buena noticia, la joven Miluska se comunicó para agradecer al Rotafono RPP por la oportunidad de dar a conocer el caso de su madre, lo que permitió acelerar el proceso de solicitud de visa.

Detalló que su cita para la visa estaba programada para el 1 de abril de 2026, pero se cambió inesperadamente para hoy a las 11 de la mañana.

“Agradezco al Rotafono RPP por darnos la oportunidad de dar a conocer el caso de mi mamá, ya que hoy, gracias a todo lo que se ha venido suscitando, por fin nos aprobaron la visa a mí y a mi papá. Estamos felices porque nos dieron la oportunidad para poder ver a mi mamá y estar con ella en este momento muy difícil”, expresó emocionada. 

Pedido de ayuda se difundió en RPP 

Hace unos días, Miluska Paucar Pariona se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar a las autoridades su ayuda, a fin de viajar y cuidar a su madre que ha sido inducida al coma en el Hospital Regional de Orlando.

Miluska contó que  su madre Lourdes Pariona fue atropellada por un conductor que fugó y la abandonó mientras usaba un scooter eléctrico. Los médicos han declarado a la paciente en un estado vegetativo irreversible tras los graves daños que sufriera su cerebro.

Ahora la familia espera que la visa se imprima en sus pasaportes para poder programar su viaje, aunque confesó que no cuenta con los recursos económicos para comprar los pasajes aéreos.

Es por eso, que apeló a la solidaridad de la población, a fin de recaudar los fondos y así poder estar junto con su madre. Si usted desea apoyar a Miluska puede comunicarse al siguiente número telefónico 972 647 479.

La señora Lourdes Pariona Moisés, madre de tres hijos, viajó hace tres años a Estados Unidos a buscar un futuro mejor para su familia que dejó en el distrito limeño de Ate. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Dan visa a joven Familia podrá viajar a Estados Unidos Rotafono Orlando Florida Estados Unidos Embajada Estados Unidos
