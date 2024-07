Arequipa: turista brasileño lleva desaparecido diez días tras escalar el nevado Coropuna [VIDEO]

Autoridades exigen apoyo del Estado

El alcalde pide ayuda a las autoridades para que se les brinde drones, helicóptero de ser posible y equipos especializados de alta montaña para tener éxito en la búsqueda de Marcelo.



Según las primeras investigaciones, la policía presume que el turista se haya ido solo al volcán nevado Coropuna. Asimismo el Gobierno Regional de Arequipa informó que se encuentran realizando la búsqueda a través del reporte del GPS del turista pero que a partir de los 6 mil metros de altura, la ubicación se distorsiona.

“Para escalar el Coropuna se necesita por lo menos entre 4 a 5 días cuando se va en bus; pero si no está aclimatado, puede tardar un par de días más, si la persona no está aclimatada y a los 6 mil msnm, desde cuando se deja de percibir la señal, hay grietas en el terreno; pero les resulta raro que no haya utilizado el botón SOS de su Inreach” se lee en la publicación hecha por el Gobierno Regional de Arequipa.