Ate: abuelito de 74 años aparece en Barranco tras ser asaltado por delincuentes

Desde el distrito limeño de Ate, Rocío Anzardo informó que su padre Jorge Jesús Anzardo Brniget, de 74 años, fue hallado en Barranco, luego de que fuera reportado como desaparecido durante dos días.

A través del Rotafono de RPP, la señora Rocío dijo que su padre acudió a la casa de su hermana en Barranco, luego de que fuera asaltado por ladrones n un cerro cercano a Chorrillos.

Según su hija Rocío, el adulto mayor fue asaltado y dejado inconsciente por hampones que le quitaron el dinero con el que iba a realizar un pago a una tienda de electrodomésticos en Miraflores.

Tras recuperar el conocimiento gracias a la ayuda de una transeúnte, el hombre logró trasladarse por sus propios medios a la vivienda de un familiar en Barranco.

Rocío Anzardo expresó su alivio al confirmar que su padre se encuentra bajo el cuidado de su familia. Además, agradeció que el Rotafono de RPP difundiera el pedido de ayuda para encontrar a su padre.

“Parece que ha sido unos drogadictos que le han asaltado. Estuvo inconsciente como tres horas y de ahí una señora lo despertó, luego tomó un taxi y se fue a la casa de su hermana que está en Barranco. Ya lo estamos trayendo a nuestra casa. Muchísimas gracias por el apoyo que da a tantas personas cuando desaparecen”, expresó.