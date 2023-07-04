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Ate: encuentran a hombre con discapacidad mental y diabetes que desapareció tras ir al mercado

Rotafono de RPP | David Vasquez contó que un vecino encontró a su hijo. Luego de ello le brindaron aviso al serenazgo de Ate.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Luis Vasquez tiene 33 años, mide 1.75 metros, es de contextura gruesa, ojos de color ambar, de cabello color castaño oscuro.

Luis Vasquez tiene 33 años, mide 1.75 metros, es de contextura gruesa, ojos de color ambar, de cabello color castaño oscuro.

David Vasquez Chuchon se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer y contar que después de 24 horas, por fin lograron encontrar a su hijo Luis Vasquez Zegarra, de 33 años, quien desapareció el pasado 7 de junio tras ir al mercado ubicado en el distrito limeño de Ate.

David contó que gracias al llamado de Rotafono y a las redes sociales, diversas personas brindaron datos sobre dónde estaría el hombre de 33 años. Uno de sus vecinos, quien también ayudó en la búsqueda, encontró a Luis en la Asociación Micaela Bastidas al promediar las nueve y media de la noche. 

Una vez que la familia llegó a saber del hecho, llamaron al Serenazgo para que puedan ir acompañados para darle el encuentro a Luis.

“Gracias Rotafono, mi hijito pudo ser ubicado por serenazgo de Ate junto con el video de las cámaras de vigilancia, gracias por su apoyo”, afirmó David. 

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¿Cómo desapareció el hombre con discapacidad mental ?

David comentó que su hijo salió de su vivienda, en la urbanización Los Ángeles, al promediar el mediodía del pasado 7 de junio cuando le dijo a sus padres que iría al mercado Virgen del Carmen; sin embargo, con el pasar de las horas el hombre de 33 años no volvió y tampoco contestaba su celular.

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