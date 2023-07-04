Ate: encuentran a hombre con discapacidad mental y diabetes que desapareció tras ir al mercado

David Vasquez Chuchon se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer y contar que después de 24 horas, por fin lograron encontrar a su hijo Luis Vasquez Zegarra, de 33 años, quien desapareció el pasado 7 de junio tras ir al mercado ubicado en el distrito limeño de Ate.

David contó que gracias al llamado de Rotafono y a las redes sociales, diversas personas brindaron datos sobre dónde estaría el hombre de 33 años. Uno de sus vecinos, quien también ayudó en la búsqueda, encontró a Luis en la Asociación Micaela Bastidas al promediar las nueve y media de la noche.

Una vez que la familia llegó a saber del hecho, llamaron al Serenazgo para que puedan ir acompañados para darle el encuentro a Luis.

“Gracias Rotafono, mi hijito pudo ser ubicado por serenazgo de Ate junto con el video de las cámaras de vigilancia, gracias por su apoyo”, afirmó David.

