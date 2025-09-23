Ate: encuentran a niña de 11 años que fue reportada como desaparecida

La niña fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en Ate. | Fuente: Difusión
El Ministerio del Interior informó que efectivos de la Policía Nacional encontraron a la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, luego de ser captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego online.
Mediante un comunicado, se precisó que la niña fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en el distrito de Ate, donde pudo reunirse con sus familiares.
Una familiar dijo a RPP que su sobrina “está bien, a buen recaudo y se están realizando las investigaciones para que el sujeto, el que con engaños ha secuestrado a mi sobrina, pueda pagar”.
Detalló que a través de la alta tecnología de la Policía Nacional han podido rastrear el celular del hombre y dar con el paradero de su sobrina. “Ella está muy asustada, pero está bien. Estamos agradecidos con Dios y con todos los medios de comunicación”, expresó emocionada.
El Mininter dijo que tras horas de intensa búsqueda y una eficiente labor de inteligencia, el presunto autor de este delito fue detenido y será puesto a disposición de la justicia.
A través del Rotafono de RPP, la madre denunció que Jhonathang Félix Laynes Moncada, de 39 años, conoció a su hija a través del juego virtual Free Fire, para luego seducirla e instarla a que se escape de su casa el domingo 21 de septiembre, a las 6:23 de la tarde, en el jirón Zumanques, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Ella contó que su hija salió de su vivienda a pasear a su perrita, para luego encontrarse con Jhonathang Laynes. A la Policía Nacional, la señora Milagros dijo que al abrir el WhatsApp del celular de su hija pudo visualizar que había un chat con una persona de sexo masculino, quien le habría convencido para que salga de su vivienda.
