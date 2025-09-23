Ate: encuentran a niña de 11 años que fue reportada como desaparecida

El Ministerio del Interior informó que efectivos de la Policía Nacional encontraron a la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, luego de ser captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego online.

Mediante un comunicado, se precisó que la niña fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en el distrito de Ate, donde pudo reunirse con sus familiares.

Una familiar dijo a RPP que su sobrina “está bien, a buen recaudo y se están realizando las investigaciones para que el sujeto, el que con engaños ha secuestrado a mi sobrina, pueda pagar”.

Detalló que a través de la alta tecnología de la Policía Nacional han podido rastrear el celular del hombre y dar con el paradero de su sobrina. “Ella está muy asustada, pero está bien. Estamos agradecidos con Dios y con todos los medios de comunicación”, expresó emocionada.

El Mininter dijo que tras horas de intensa búsqueda y una eficiente labor de inteligencia, el presunto autor de este delito fue detenido y será puesto a disposición de la justicia.