Ate: encuentran a niña de 11 años que fue reportada como desaparecida

Rotafono de RPP | La Policía Nacional informó que la menor se encuentra a buen recaudo y detuvo al hombre que la captó a través de un videojuego online. Su familia confirmó que han podido reencontrarse con ella en la comisaría de Santa Clara, en Ate.
| | Laura Urbina Saldaña
La niña fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en Ate.

La niña fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en Ate.

El Ministerio del Interior informó que efectivos de la Policía Nacional encontraron a la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, luego de ser captada por un hombre de 39 años, a través de un videojuego online. 

Mediante un comunicado, se precisó que la niña fue puesta a buen recaudo y trasladada a la comisaría de Santa Clara, en el distrito de Ate, donde pudo reunirse con sus familiares.  

Una familiar dijo a RPP que su sobrina “está bien, a buen recaudo y se están realizando las investigaciones para que el sujeto, el que con engaños ha secuestrado a mi sobrina, pueda pagar”.

Detalló que a través de la alta tecnología de la Policía Nacional han podido rastrear el celular del hombre y dar con el paradero de su sobrina. “Ella está muy asustada, pero está bien. Estamos agradecidos con Dios y con todos los medios de comunicación”, expresó emocionada.  

El Mininter dijo que tras horas de intensa búsqueda y una eficiente labor de inteligencia, el presunto autor de este delito fue detenido y será puesto a disposición de la justicia.

Menor fue captada a través del juego virtual Free Fire

A través del Rotafono de RPP, la madre denunció que Jhonathang Félix Laynes Moncada, de 39 años, conoció a su hija a través del juego virtual Free Fire, para luego seducirla e instarla a que se escape de su casa el domingo 21 de septiembre, a las 6:23 de la tarde, en el jirón Zumanques, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho

Ella contó que su hija salió de su vivienda a pasear a su perrita, para luego encontrarse con Jhonathang Laynes. A la Policía Nacional, la señora Milagros dijo que al abrir el WhatsApp del celular de su hija pudo visualizar que había un chat con una persona de sexo masculino, quien le habría convencido para que salga de su vivienda.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Hallan a menor Policía rescata a niña Rotafono Ate San Juan de Lurigancho Policía
