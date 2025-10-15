Ate: joven con discapacidad mental desaparecido hace 28 días fue encontrado en Chosica

El joven con discapacidad mental Samuel Saúl Mendoza Cama, de 37 años, fue encontrado por los vecinos y un agente de Serenazgo del distrito limeño de Lurigancho-Chosica, luego de que su familia reportara su desaparición el pasado 17 de septiembre.

Patricia Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para anunciar con alegría que su hermano fue hallado el último martes después de casi un mes, gracias a la alerta de los pobladores y la ayuda del sereno Luis Serpa.

Ella expresó su agradecimiento a RPP por difundir el caso de su hermano y a la Policía Nacional y al sereno por colaborar en su búsqueda, pues Samuel Mendoza se extravió cuando salió de su casa a botar la basura.

“Hoy me quedo agradecida con la Policía Nacional del Perú y con el Serenazgo por el gran trabajo de ellos. Gracias a ustedes por difundir esta noticia. Si bien es cierto hoy en día hay tantas personas desaparecidas, pero que hayan tomado el caso de mi hermanos, se los agradezco enormemente”, manifestó.

Patricia Mendoza contó que el agente de Serenazgo logró identificar a Samuel, quien finalmente pudo dar su nombre completo. Al buscar información, el sereno se dio cuenta de que existía un reporte de búsqueda activa, lo que llevó a contactar a la policía de emergencia.

“Los vecinos de la zona de Huachipa alertaron a los serenos que había un hombre desorientado y se apersonó el serenazgo Luis Serpa. Él tuvo la paciencia de indagar y mi hermano dijo su nombre y apellidos, revisó y vio que estaba la nota de búsqueda de personas desaparecidas e inmediatamente llamó al Escuadrón de Emergencia Lima Centro 1 y ellos a la comisaría de Vitarte”, detalló.

La Policía confirmó la identidad del joven y lo trasladó a la comisaría de Ate, donde sus parientes pudieron reunirse tras casi un mes de haber estado desaparecido.