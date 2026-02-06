menu
Buena noticia: hallan en Miraflores a adolescente con TDAH tras 21 días de búsqueda

Rotafono de RPP | La angustia terminó para la familia Guillen Huingo, Bruno ya se encuentra bajo el cuidado de su madre. Trabajo conjunto entre la Policía, Serenazgo y la comunidad permitió el hallazgo de menor desaparecido en Los Olivos.
Laura Urbina Saldaña
Trabajo conjunto entre Dirincri, Serenazgo y la comunidad permite el hallazgo de menor desaparecido.

Tras 21 días de búsqueda, el adolescente Bruno Mathias Guillen Huingo, de 16 años, con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), fue hallado en el distrito limeño de Miraflores.

Zenaida Huingo confirmó al Rotafono de RPP que su hijo fue localizado el último jueves en el cruce del pasaje Juan Figar y la avenida Diagonal, luego de que recibiera pistas de su paradero a través de redes sociales.

“Tras el aviso de alerta, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía se comunicó con Serenazgo de Miraflores para que puedan hacer la ronda y gracias a Dios mi hijo fue encontrado, estoy muy agradecida”, expresó emocionada.

Recordemos que el menor salió de su vivienda el 16 de enero tras una discusión con sus parientes en Los Olivos y desde ese momento su madre inició la búsqueda. 

La madre de familia manifestó su gratitud al Rotafono de RPP y a las autoridades por su apoyo en la localización de su hijo. La angustia se disipó para dar paso a la alegría de volverlo a ver.

“Les agradezco, muchísimas gracias, en primer lugar, gracias a Dios por todo lo que ha acontecido”, exclamó.

La señora Zenaida Huingo dijo que el adolescente acudió al médico legista para las revisiones pertinentes y se encuentra nuevamente bajo el cuidado de su familia. 

Lima - Chancay: familia pide ayuda para recuperar cuerpo de joven que se cayó en un pozo tubular | Huaral | Desaparecido

Lima: familia de joven asesinado pide que se reabra investigación para identificar a criminales

Madre hace un llamado a la sensibilidad ante las desapariciones

La mamá de Bruno hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para que no ignoren otros casos de personas desaparecidas.

“Les pediría que seamos sensibles al para apoyar ese tipo de noticias. Muchísimas gracias”, solicitó.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Familia pide ayuda para encontrar a mujer de 65 años que desapareció tras ir al mercado

Ventanilla: buscan a mujer con esquizofrenia que desapareció tras bajar de bus

Lima: familia pide ayuda para recuperar cuerpo de joven que se cayó en un pozo tubular

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a menor de 16 años con TDAH
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
