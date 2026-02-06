Buena noticia: hallan en Miraflores a adolescente con TDAH tras 21 días de búsqueda

Tras 21 días de búsqueda, el adolescente Bruno Mathias Guillen Huingo, de 16 años, con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), fue hallado en el distrito limeño de Miraflores.

Zenaida Huingo confirmó al Rotafono de RPP que su hijo fue localizado el último jueves en el cruce del pasaje Juan Figar y la avenida Diagonal, luego de que recibiera pistas de su paradero a través de redes sociales.

“Tras el aviso de alerta, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía se comunicó con Serenazgo de Miraflores para que puedan hacer la ronda y gracias a Dios mi hijo fue encontrado, estoy muy agradecida”, expresó emocionada.

Recordemos que el menor salió de su vivienda el 16 de enero tras una discusión con sus parientes en Los Olivos y desde ese momento su madre inició la búsqueda.

La madre de familia manifestó su gratitud al Rotafono de RPP y a las autoridades por su apoyo en la localización de su hijo. La angustia se disipó para dar paso a la alegría de volverlo a ver.

“Les agradezco, muchísimas gracias, en primer lugar, gracias a Dios por todo lo que ha acontecido”, exclamó.

La señora Zenaida Huingo dijo que el adolescente acudió al médico legista para las revisiones pertinentes y se encuentra nuevamente bajo el cuidado de su familia.