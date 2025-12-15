¡Buena noticia! Rescatan a pescadores de Pisco tras naufragio en el mar de Chancay

Marvin Yactayo dijo que su padre José de 70 años y otro tripulante de la embarcación Promar 1 fueron hallados sanos y salvos en Chancay. | Fuente: Rotafono
La angustia se acabó. Los pescadores artesanales de Pisco José Yactayo Caycho y Gustavo Jhon Zavaleta Sánchez, quienes fueron reportados como desaparecidos en el mar de Lima, se reencontraron con sus familiares en el Callao, luego de que la Marina de Guerra del Perú saliera a buscarlos, tras el pedido de ayuda que hicieran sus parientes en el Rotafono de RPP.
Marvin Yactayo dijo que su padre José de 70 años y otro tripulante de la embarcación Promar 1 fueron hallados sanos y salvos en el mar de Chancay a unas 162 millas de distancia, después de que naufragaran debido a una avería en el motor de la nave que se registró el 10 de diciembre.
“Nos reencontramos con nuestro papá. Llegó bien a tierra, gracias a Dios”, expresó con alegría.
Explicó que los pescadores zarparon el 12 de noviembre pasado de Pisco, pero tuvieron incovenientes en la jurisdicción de Lima. La causa del incidente fue una falla en el motor de la embarcación, su padre y su tripulante intentaron repararla, pero el tiempo pasó y la marea los arrastró.
Agentes de la Capitanía de Puerto del Callao iniciaron las labores de búsqueda en una patrullera el último viernes y al día siguiente los encontraron, siendo trasladados a tierra donde pudieron reencontrarse con sus parientes.
Marvin Yactayo agradeció que su solicitud de apoyo fuera difundida en RPP, ya que al dar a conocer el caso, las autoridades marítimas se movilizaron y lograron encontrarlos con vida.
“Gracias por el apoyo de Radio Programa, que nos brindó un espacio para que las autoridades y las personas tengan conocimiento de todo esto”, manifestó.
Ahora, la familia está gestionando sus propios recursos para rescatar la embarcación, la cual representa su única herramienta de trabajo de los pescadores.
“Estamos gestionando por nuestros medios una embarcación para para poder ir al rescate de la embarcación, pues es nuestro único sustento y tenemos tratar de la manera de recuperarla”, añadió.
