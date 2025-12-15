menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

¡Buena noticia! Rescatan a pescadores de Pisco tras naufragio en el mar de Chancay

Rotafono de RPP | Los pescadores José Yactayo Caycho y Gustavo Zavaleta Sánchez se reencontraron con sus familiares en el Callao. La Marina de Guerra los ubicó sanos y salvos tras el pedido de ayuda que realizaron sus parientes.
| | Laura Urbina Saldaña
Marvin Yactayo dijo que su padre José de 70 años y otro tripulante de la embarcación Promar 1 fueron hallados sanos y salvos en Chancay.

Marvin Yactayo dijo que su padre José de 70 años y otro tripulante de la embarcación Promar 1 fueron hallados sanos y salvos en Chancay. | Fuente: Rotafono

La angustia se acabó. Los pescadores artesanales de Pisco José Yactayo Caycho y Gustavo Jhon Zavaleta Sánchez, quienes fueron reportados como desaparecidos en el mar de Lima, se reencontraron con sus familiares en el Callao, luego de que la Marina de Guerra del Perú saliera a buscarlos, tras el pedido de ayuda que hicieran sus parientes en el Rotafono de RPP.

Marvin Yactayo dijo que su padre José de 70 años y otro tripulante de la embarcación Promar 1 fueron hallados sanos y salvos en el mar de Chancay a unas 162 millas de distancia, después de que naufragaran debido a una avería en el motor de la nave que se registró el 10 de diciembre.

“Nos reencontramos con nuestro papá. Llegó bien a tierra, gracias a Dios”, expresó con alegría.

Explicó que los pescadores zarparon el 12 de noviembre pasado de Pisco, pero tuvieron incovenientes en la jurisdicción de Lima. La causa del incidente fue una falla en el motor de la embarcación, su padre y su tripulante intentaron repararla, pero el tiempo pasó y la marea los arrastró.

Agentes de la Capitanía de Puerto del Callao iniciaron las labores de búsqueda en una patrullera el último viernes y al día siguiente los encontraron, siendo trasladados a tierra donde pudieron reencontrarse con sus parientes. 

Los agentes de la Capitanía de Puerto del Callao se movilizaron y lograron encontrar a los pescadores con vida.
Los agentes de la Capitanía de Puerto del Callao se movilizaron y lograron encontrar a los pescadores con vida. | Fuente: Rotafono
Te recomendamos
Adulta mayor con degeneración macular obtiene cita para evaluar tratamiento con inyecciones

Adulta mayor con degeneración macular obtiene cita para evaluar tratamiento con inyecciones

 EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

Agradece apoyo del Rotafono de RPP 

Marvin Yactayo agradeció que su solicitud de apoyo fuera difundida en RPP, ya que al dar a conocer el caso, las autoridades marítimas se movilizaron y lograron encontrarlos con vida.

“Gracias por el apoyo de Radio Programa, que nos brindó un espacio para que las autoridades y las personas tengan conocimiento de todo esto”, manifestó.

Ahora, la familia está gestionando sus propios recursos para rescatar la embarcación, la cual representa su única herramienta de trabajo de los pescadores.

“Estamos gestionando por nuestros medios una embarcación para para poder ir al rescate de la embarcación, pues es nuestro único sustento y tenemos tratar de la manera de recuperarla”, añadió.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Rescatan a pescadores Pescadores desaparecidos Rotafono Naufragio en Lima Pisco Marina de Guerra del Perú Capitanía de Puerto del Callao
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años desapareció hace 10 días tras ir a la casa de su amiga

San Juan de Lurigancho: adolescente de 15 años desapareció hace 10 días tras ir a la casa de su amiga

 San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para buscar escolar de 14 años

San Juan de Lurigancho: madre pide ayuda para buscar escolar de 14 años

 Villa El Salvador: familia busca a adolescente que desapareció tras salir de su colegio

Villa El Salvador: familia busca a adolescente que desapareció tras salir de su colegio

 Lambayeque: madre busca a su hija que desapareció cuando iba a su colegio

Lambayeque: madre busca a su hija que desapareció cuando iba a su colegio
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot