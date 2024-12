Chimbote: buscan a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace más de dos meses

El señor Anastacio López Piundo, de 72 años, paciente con Alzheimer, se encuentra desaparecido desde el 31 de agosto en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

Su nieta Elizabeth Villoslada se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de encontrar a su abuelito, quien salió de su casa, a las 2 de la tarde, para ver un partido de fútbol en el campo deportivo del pueblo joven San Juan.

Don Anastacio fue visto por última vez el 31 de agosto por la tarde en el cementerio Lomas de la paz, situado en el distrito de Nuevo Chimbote, pero no ha regresado a su hogar.

“Mi abuelo se dirigía hacia el campo deportivo de San Juan, pero mi abuela al no ver que no regresaba salió a buscarlo, pero no se encontraba en dicho lugar. Con ayuda de algunas cámaras de vigilancia vimos que se fue con un amigo hacia un entierro en el cementerio "Lomas de la paz", contó Elizabeth.

Don Anastacio vestía una casaca azul, pantalón negro, un gorro crema y zapatillas negras. Es de tez mestiza, ojos color gris, cabello blanco, mide un metro y medio y es de contextura gruesa.

Cualquier información puede comunicarse al número de la familia al 993 981 847 o llamar a la línea 114 de la Policía Nacional.