Cajamarca: buscan a perrita Aura que desapareció en fiesta de carnaval

“La perrita tiene un año y no soporta los ruidos fuertes. Tiene tanto miedo que comienza a temblar sin parar, llora y no come sin compañía. Necesita que la abracemos para calmarla. Por favor, pedimos la ayuda de los vecinos para encontrarla”, expresó Marilyn.

La familia ha buscado por las zonas aledañas de la explanada Qhapac Ñan, pero hasta el momento no la han podido ubicar a la perrita de pelaje gris con blanco y tamaño pequeño.

Cualquier información sobre el paradero de la mascota puede comunicarse con Marilyn Hernández al siguiente número telefónico 944 487 460.