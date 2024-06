Cajamarca: vecinos reclaman falta de agua en distrito de la provincia de Cutervo

Vecinos de la cuadra dos del jirón Ramón Castilla, ubicado en el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca, se comunicaron con el Rotafono de RPP Noticias para reclamar la falta de agua desde hace más de 72 horas.



La situación se hace más difícil cada día pues las pocas reservas que tenía se están agotando y sin el recurso hídrico que es fundamental en el día a día, nada podrán hacer.



“Desde el viernes no tenemos agua, hasta el momento no hay, y la verdad, tres días sin agua es preocupante porque somos seres humanos y el agua es vida”, indicó Ricardo Jimenez.



Según el vecino Ricardo Jimenez, él ya acudió a la Municipalidad Provincial de Cutervo, para reclamar sobre el servicio, le indicaron que solucionarían el problema pero el incoveniente continúa. “No me dijeron nada cuando ayer fui a reclamar por el servicio,se limitaron a decir, que lo subsanarían y nada”, agregó.