Callao: adolescente desapareció hace una semana tras sacar la basura de su casa en Ventanilla

Nadie vio a la menor desaparecida

A 200 metros de su hogar, la cual queda en un asentamiento humano, había una cámara de vigilancia que le pertenece a un vecino. Con el permiso necesario, acudió a esta casa para pedirle ayuda y ver si captaron a su hija. En los videos se observa a la joven no tenía ninguna mochila a su mano que indique que se haya llevado ropa de su vivienda.

El papá de Annie cree que solamente se llevó su celular, pero no sabe nada más, ya que no sabe dónde podría estar o alguna referencia sobre su posible paradero. El señor Leonardo habló con el colegio y sus compañeras y le dijeron que un hombre la estaría acosando, pero no tiene más información al respecto.