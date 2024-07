Adulto con discapacidad intelectual se reencontró con su familia tras denuncia pública

Familia agradecida por encontrar a Jesús

Luis Zarazu tuvo palabras de agradecimiento hacia el Rotafono de RPP por difundir su caso y colaborar a que vuelva a ver a su hermano. Cabe mencionar que algunos vecinos lo habían visto primero en el mercado Bocanegra y luego en otro mercado cercano al puente Camote.

Su hermano contó que se perdió desde el pasado domingo 14 de julio, cuando él salió de su casa ubicada en la cuadra 3 de la avenida Los Dominicos. Jesús salió con dirección a un parque junto a sus perros porque los estaba sacando a pasear.

Sin embargo, los sacó sin cuerdas y minutos más tarde sus mascotas regresaron a su hogar, pero él no. Esto preocupó a su familia, ya que no puede estar solo mucho tiempo debido a su condición; por lo que, lo buscaron por todos lados y no lo hallaron hasta esta tarde.