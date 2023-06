Familia pide ayuda para encontrar a adolescente de 12 años desaparecida en Carabayllo

Una familia del distrito limeño de Carabayllo se encuentra desesperada, luego de que su última hija de solo 12 años desapareció el último lunes tras salir a la casa cercana de una amiga.

Se trata de D'Angela Yurimar Caffo Cáceres, cuyo paradero y circunstancias de desaparición vienen siendo investigados por la comisaría del sector.

Cinco días desaparecida

Yulimar Cáceres Bosque, madre de la menor, reportó al Rotafono de RPP Noticias que, el pasado 5 de junio, su hija salió de su vivienda ubicada en la av. Micaela Bastidas en la referida juridicción. Sin embargo, la menor no retornó a casa.

Ante ello, la señora presentó la denuncia en la Comisaría del Progreso, por lo que ya se está realizando la búsqueda correspondiente en las calles del sector. No obstante, la Policía no ha logrado dar con la adolescente.

"Mi hija fue a casa de su amiguita y desde ahí no regresó. Ya puse la denuncia y la están buscando, pero no aparece. Yo también salgo a buscarla y nada, nadie me da razón de ella, nadie la ha visto", dijo sumamente angustiada.

"Estoy preocupada, no sé cómo hacer para saber si está en otro distrito, si se la han llevado", agregó.

La menor mide 1.56 m., es de tez mestiza, cara redonda, cabello castaño oscuro, de contextura gruesa y dos lunares de carne en cada mejilla. Vestía polera ploma, buzo negro, polo blanco y sandalias blancas con flores rosadas.

La familia de la niña pide todo el apoyo posible de las autoridades para que investiguen este tema y busquen a su hija. Para cualquier información sobre la adolescente pueden comunicarse al teléfono: 952635299

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.