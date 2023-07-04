Cercado de Lima: hallan a joven con autismo sano y salvo tras reporte de oyente

Pedro Javier Arce, de 28 años, con autismo y esquizofrenia, fue encontrado por sus familiares en el Cercado de Lima, luego de que un oyente alertara a través del Rotafono de RPP la ubicación del joven, quien se encontraba desaparecido desde el miércoles 7 de mayo.

El ciudadano Jorge Moreno escribió al WhatsApp del Rotafono para informar que el joven con discapacidad estaba sentado en la vía pública en la cuadra nueve de la avenida Abancay.

El Rotafono de RPP se puso en contacto con Ronald Javier, quien había reportado la desaparición de su sobrino y este avisó a un familiar para que fuera a buscarlo, encontrándolo por el parque Universitario, cerca de un centro comercial conocido como El Hueco.

El joven Pedro fue reconocido por su pariente y luego lo llevó a su hogar en el distrito limeño de La Victoria para alimentarlo y darle los cuidados que necesita tras haberse perdido durante un día.

Ronald Javier agradeció la información que recibió del Rotafono de RPP para encontrar a su sobrino sano y salvo.

“Gracias por el apoyo RPP. A Dios gracias pudieron encontrar a mi sobrino por las inmediaciones del Parque Universitario. Gracias por las imágenes, por la información que me dieron pude avisar a un familiar que estaba cerca por ahí, pero ya lo encontraron y ya lo están derivando a su hogar. Muchas gracias, esperemos que sigan ayudando a más personas”, expresó.

El joven se perdió ayer en la cuadra 10 del jirón Manuel Cisneros, en el distrito limeño de La Victoria, tras bajarse del auto de su abuelo de manera inesperada. Sus parientes acudieron al Rotafono de RPP para difundir la noche. Ahora se encuentran aliviados y agradecidos por haberlo localizado.