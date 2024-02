Cercado de Lima: menores de edad desaparecieron hace 18 días en extrañas circunstancias

Jóvenes engañaron a sus padres

La mamá de Jadhira, Estefany Ruiz Mondragón, contó que aquel fin de semana, su hija le dijo que se iba a la iglesia Monte de los Olivos, una actividad que realizaba siempre. La menor debió retornar a la 1.00 p. m. aproximadamente, pero no lo hizo. La señora se enteró que no llegó a ir al templo y su hijo le confirma que no estaba en su casa una hora más tarde.

Apenas supo eso, acudió a la comisaría más cercana para poner la denuncia por desaparición, pero no se la aceptaron porque los policías presentes le dijeron que su hija se había escapado con su pareja. Pasaron las horas y como no regresaban, volvió a la comisaría, pero otra vez no se la aceptaron.

Nancy Martin Tarazona, madre de Gabriel, también se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias, ya que cree que a su hijo y Jadhira habrían sido secuestrados. El adolescente salió primero en la mañana a verla y regresó a su casa. Al promediar el mediodía le pidió permiso para jugar pelota y se fue, pero no volvió a saber más de él.