Chaclacayo: pobladores reclaman la construcción de diques ante huaicos

Un grupo de pobladores del distrito de Chaclacayo, en la provincia de Lima, realizó hoy una protesta contra la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para exigir la construcción de diques y obras de mitigación en 21 quebradas de Lima Este ante huaicos.

A través del Rotafono de RPP, el vecino Imanol Navarro dijo que han sido asignados 72 millones de soles para dichos trabajos de prevención ante las intensas lluvias, pero aún no se ejecuta, según el denunciante, debido a la burocracia.

“Han sido asignados 72 millones de soles, pero la burocracia de la ANA y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no nos permite estar protegidos, por eso hemos salido de manera pacífica, cansados de que la ANA viene postergando las fechas del inicio de las obras”, sostuvo.

Los vecinos hicieron un llamado a la presidenta Dina Boluarte, a la ANA y a la Contraloría de la República para que se agilicen los trabajos de prevención y así evitar daños en un futuro.

“Estos trabajos debieron empezar hace muchísimo tiempo y no tenemos nada. Nos prometieron diques para la seguridad ante huaicos y hasta ahora no se realizan. Estamos haciendo marcha porque no tenemos resultados”, expresó Navarro.