Chincha: hallan a menor recién operada del corazón que llevaba siete días desaparecida

Rotafono de RPP | Tras una semana de angustia, la escolar de 14 años ya se encuentra a buen recaudo con su familia en Chincha, en la región Ica.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia de la escolar expresó su alegría y agradecimiento por haberla encontrado.

La familia de la escolar expresó su alegría y agradecimiento por haberla encontrado. | Fuente: Rotafono

La adolescente Angie Vásquez Huamán, de 14 años, quien llevaba siete días desaparecida en la ciudad de Chincha, región Ica, fue encontrada y ya se encuentra a buen recaudo con sus familiares.

María Fernández Arribasplata dijo al Rotafono de RPP que su sobrina se encuentra bien de salud y que fue llevada la comisaría del sector, donde se realizan las diligencias para que rinda su declaración y pase por una revisión médica, de acuerdo con la información que le brindó la madre de la menor.  

Fernández expresó su agradecimiento con el Rotafono de RPP por la difusión del caso, la misma que ayudó a que las autoridades intensifiquen su búsqueda. “Muchas gracias por el apoyo, ya apareció”, manifestó sin dar más detalles.  

Los parientes de la escolar habían solicitado ayuda a la comunidad y a las autoridades, ya que la adolescente fue operada del corazón en septiembre pasado y requería medicación para tratar la depresión y la ansiedad.

Angie Vásquez desapareció el miércoles 19 de noviembre, luego de que saliera de su casa a su colegio Santa Ana de Chincha. El caso movilizó a sus parientes, vecinos y a las autoridades encontrándola sana y salva. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

