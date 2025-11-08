menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Chorrillos: familia se reencuentra con abuelito de 87 años que estuvo desaparecido

Rotafono de RPP | Víctor Castillo Manrique fue hallado por policías de Lurín después de que estuviera perdido por un día.
| | Laura Urbina Saldaña
Las autoridades lo encontraron caminando solo en la autopista y lo llevaron a la comisaría de Lurín.

Las autoridades lo encontraron caminando solo en la autopista y lo llevaron a la comisaría de Lurín. | Fuente: Rotafono

¡Buena noticia! Una familia expresó su alegría y agradecimiento luego de que encontrara a Víctor Castillo Manrique, un adulto mayor de 87 años, que había sido reportado como desaparecido el domingo 2 de noviembre en el Rotafono de RPP, en el distrito limeño de Chorrillos.

Susana Castillo dijo que su abuelo fue hallado por un patrullero de la Policía Nacional en la carretera Panamericana Sur, en Lurín, la noche del último lunes, después de que pidieran ayuda para localizarlo.

Susana agradeció el apoyo del Rotafono de RPP, ya que, tras la difusión del caso, la Policía y la comunidad colaboraron con la búsqueda de su pariente.

Precisó que las autoridades lo encontraron caminando solo en la autopista y lo llevaron a la comisaría de Lurín, donde notificaron a la familia sobre su paradero.

Susana Castillo comentó que sus familiares se pudieron reencontrarse con su abuelito y luego lo llevaron a su hogar donde es cuidado por sus seres queridos. 

Te recomendamos
San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

 Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

Comas: adulto denuncia el robo de su carro y extorsionador le pide 3000 soles para recuperarlo [VIDEO]

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Aparece adulto mayor Se reencuentran con abuelito Rotafono Chorrillos Lurín
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

San Juan de Miraflores: obrero desaparece cuando se dirigía a su trabajo

 Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental

Surco: familia pide ayuda para buscar a joven con discapacidad mental

 Chorrillos: adulto mayor de 87 años desapareció hace más de un día tras salir de su casa

Chorrillos: adulto mayor de 87 años desapareció hace más de un día tras salir de su casa

 Surco: jóvenes buscan ayuda para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica

Surco: jóvenes buscan ayuda para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot