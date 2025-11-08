Chorrillos: familia se reencuentra con abuelito de 87 años que estuvo desaparecido

¡Buena noticia! Una familia expresó su alegría y agradecimiento luego de que encontrara a Víctor Castillo Manrique, un adulto mayor de 87 años, que había sido reportado como desaparecido el domingo 2 de noviembre en el Rotafono de RPP, en el distrito limeño de Chorrillos.

Susana Castillo dijo que su abuelo fue hallado por un patrullero de la Policía Nacional en la carretera Panamericana Sur, en Lurín, la noche del último lunes, después de que pidieran ayuda para localizarlo.

Susana agradeció el apoyo del Rotafono de RPP, ya que, tras la difusión del caso, la Policía y la comunidad colaboraron con la búsqueda de su pariente.

Precisó que las autoridades lo encontraron caminando solo en la autopista y lo llevaron a la comisaría de Lurín, donde notificaron a la familia sobre su paradero.

Susana Castillo comentó que sus familiares se pudieron reencontrarse con su abuelito y luego lo llevaron a su hogar donde es cuidado por sus seres queridos.