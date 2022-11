Padre pide ayuda para encontrar a su hija de 12 años desaparecida en Chorrillos

Mira también Joven karateka necesita ayuda para viajar a Mundial en Turquía

El señor Eliseo Ari Ccapa hizo un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su hija Milagritos Victoria Ari Aguilar (12), quien está desaparecida desde hace cuatro días en el distrito de Chorrillos.

A través del Rotafono, el padre contó que el día de su desaparición su hija le dijo que se sentía mal, por lo que permanecería en su habitación.

Pasadas las horas, el hombre ingresó al cuarto a buscar a su hija, pero no la encontró. En el lugar, halló una nota escrita por la adolescente, que rezaba: “Papá, salí un rato, me voy a reportar en breve. Voy a Ciudad de Dios”.

Desde aquel momento, Eliseo Ari Ccapa no sabe nada de su hija.

¿Inacción policial?

El hombre aseguró que cuando acudió a la comisaría para asentar la denuncia por desaparición, le dijeron que tiene que esperar “un día más” para hacer el trámite, algo que considera inconcebible.

“Anoche he ido a la comisaría y “hay que esperar un día más”, me dicen. Si voy a esperar un día más, puede aparecer muerta o en otro país. Estoy desesperado, no he dormido nada”, manifestó el padre.

El señor aseguró que en estos días ha recibido llamadas del celular de su hija, hecho pidió que se investigue.

El día de su desaparición Milagritos Victoria Ari Aguilar vestía polera negra, pantalón beige, zapatillas guindas y portaba una mochila de color celeste.



